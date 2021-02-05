СПЧ: 19 человек получили травмы на незаконных акциях 23 и 31 января 2021 Фото: REUTERS

По предварительным данным, в ходе несанкционированных акций 23 и 31 января травмы получили 19 граждан, также было зафиксировано 22 факта применения насилия в отношении правоохранительных органов. Об этом сообщил Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ).

«По предварительной информации, 23 и 31 января получили травмы 19 граждан, среди них есть и те, кто не участвовал в акциях», - говорится в сообщении СПЧ

Представители Совета сообщили, что наблюдались случаи, когда отдельные участники незаконных акций применяли насилие к гражданам с иными лозунгами, сотрудникам полиции и Росгвардии, допускали действия, выходящие за рамки закона.

Напомним, что 23 и 31 января в Москве и других российских городах прошли незаконные акции сторонников Алексея Навального. Митинги переросли в столкновения с полицией. Возбуждено более шести дел по факту причинения вреда сотрудникам силовых структур и блокирование дорог и путей городского транспорта. Кроме того, были задержаны свыше 300 несовершеннолетних граждан, которые впоследствии были отпущены.