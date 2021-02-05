Ученые РАН нашли мощные антитела против коронавируса

Российские ученые нашли мощные антитела против коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Ученые из Сибирского отделения Российской академии наук обнаружили мощные антитела против коронавируса. Они оказались даже сильнее, чем те, которыми лечили президента США Дональда Трампа.

Как объяснил глава РАН Александр Сергеев, работая над лекарством от COVID-19, ученые ищут так называемые нейтрализующие антитела. Эти молекулы вырабатываются иммунной системой организма при заражении вирусом. Затем исследователи пытаются комбинировать эти антитела в лекарственные "коктейли".

- Из всего большого спектра сейчас определены три антитела, которые имеют константу связи (с вирусными частицами) больше, чем соответствующие величины в первых двух американских препаратах, которые уже зарегистрированы фирмой Regeneron, - заявил Сергеев, выступая на на площадке МИА "Россия сегодня".

Он также отметил, что из этих антител можно создать перспективные лекарства от коронавируса.

Известно, что в прошлом году экспериментальным препаратом от Regeneron лечили Дональда Трампа. Курс лечения ему обошелся примерно в две тысячи евро.