Китайский зонд «Тяньвэнь-1» сделал первый снимок Марса. Фото: CNSA

В пятницу, 5 февраля, Китайский зонд по исследованию Марса «Тяньвэнь-1» сделал первый снимок Красной планеты с расстояния 2,2 миллиона километров, после чего успешно выполнил четвертую коррекцию орбиты. Об этом сообщил Государственное космическое управление Китая (CNSA).

«На снимке отчетливо видны такие знаковые формы рельефа, как равнина Марс-Асидалия, равнина Клюз, плато Зи-Меридиан, кратер Скиапарели и самый длинный каньон — Долина Моряков», - отметили в управлении.

Как уточняется, в 20.00 по пекинскому времени (15.00 по московскому времени) первый китайский зонд по исследованию Марса успешно совершил четвертую коррекцию орбиты. На данный момент аппарат находится на орбите около 197 дней. «Тяньвэнь-1» удален от Земли примерно на 184 млн км, а от Марса на 1,1 млн км. В ведомстве сообщили, что на сегодняшний день его системы работают нормально.

Напомним, «Тяньвэнь-1» был запущен 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан. Зонд должен проработать на орбите Марса около трех месяца, после чего от аппарата отделится модуль, который совершит посадку на территории низменности Утопия, и после проверки всех систем марсоход покинет платформу и начнет изучение Красной планеты.