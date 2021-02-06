Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19
Эксклюзив kp.rukp.ru

Жириновский предложил выдвинуть создателей российских вакцин от коронавируса на Нобелевскую премию

Парламентарий отметил, что до начала пандемии никто не говорил об ученых, занимающихся разработкой прививок
Анастасия РЫШКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Жириновский считает, что создателей трех российских вакцин нужно выдвинуть на Нобелевскую премию.

Жириновский считает, что создателей трех российских вакцин нужно выдвинуть на Нобелевскую премию.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что разработчики российских вакцин должны быть выдвинуты на Нобелевскую премию мира.

"Вернемся к ученым, которые создали вакцину "Спутник V". Будут ли они награждены на национальном уровне? Может быть, это не только национальная победа, а общемировая", - задался вопросом политик в разговоре с ведущим Валентином Алфимовым.

Он подчеркнул, что нужно обратиться в Нобелевский комитет по присуждению премий в области медицины, для вручения ученым почетной награды за неоценимый вклад в здравоохранение.

"Если мало будет шансов на присуждение, то обязательно государственную премию 2021 года, которая присуждается и награждаются 12 июня в Кремле каждый год, в День России. Обязательно. Потому что это эпохальное событие", - подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что до начала пандемии никто не говорил о ученых, занимающихся разработкой вакцин.

Лидер ЛДПР также рассказал, что 10 лет назад внес свой вклад в российскую вирусологию. Парламентарий помог с уплатой долгов за электроэнергию центру имени Гамалеи.

Распространение коронавируса в мире