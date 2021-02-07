Байден успешно восстанавливается после травмы ноги

Президент США Джо Байден посетил клинику в штате Делавэр Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден, который сейчас находится в штате Делавэр, в субботу побывал в местной ортопедической клинике, где ему сделали рентген, сообщает пресс-служба Белого дома.

По словам лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора, процесс восстановления после полученной еще 28 ноября травмы ноги идет нормально.

Доктор уточнил, что его высокопоставленному пациенту «будут регулярно делать рентгеновский снимок в клинике ортопедии, где он проходил первоначальное обследование».

Лечащий врач Байдена пояснил, что «растяжения связок иногда могут быть более значительной травмой, чем сопровождающие их переломы костей».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 78-летний демократ повредил ногу, когда играл со своей собакой – споткнулся, погнавшись за псом, чтобы схватить его за хвост. Сообщалось, что Байдену несколько недель придется носить специальный ботинок.