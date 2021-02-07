Канцлер Австрии заявил, что готов привиться вакциной из России или Китая

Канцлер Австрии Себастьян Курц Фото: REUTERS

Канцлер Австрии Себастьян Курц готов сделать прививку от коронавируса российской или китайской вакциной, если препарат из России или Китая будет зарегистрирован в Евросоюзе.

Об этом Курц заявил немецкому изданию Welt am Sonntag, подчеркнув, что в случае с вакцинами против COVID-19 «речь идет только об эффективности, безопасности и быстрой доступности, а не о геополитических битвах».

Австрийский канцлер также отметил, что Европейское агентство по лекарственным препаратам слишком медленно выдает разрешения на использование вакцин, он назвал такой подход бюрократическим.

Себастьян Курц добавил, что если российский «Спутник V» и китайский препарат зарегистрируют в ЕС, «Австрия попытается предоставить производственные мощности подходящих национальных компаний для производства российских или китайских вакцин».

По его словам, на фоне пандемии главное – «как можно быстрее получить безопасную вакцину», и совершенно не важно, в какой стране она разработана.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее канцлер Германии Ангела Меркель объяснила причины, по которым прививочная кампания в странах Евросоюза проходит с серьезными задержками. В частности, на скорости вакцинации европейцев против коронавируса сказалось то, что представители ЕС «очень долго вели переговоры» с производителями, однако это было правильно, поскольку это, по ее словам, было связано с «вопросами о гарантиях».

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