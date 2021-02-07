РФПИ ожидает регистрации вакцины «Спутник V» в 25 странах к 14 февраля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Российского фонда прямых инвестиций рассчитывают, что российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет зарегистрирована в 25 странах уже к концу следующей недели, к 14 февраля. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщил руководитель фонда Кирилл Дмитриев.

- К концу грядущей недели мы ожидаем, что всего 25 регуляторов, то есть 25 государств зарегистрируют нашу вакцину от коронавируса, - сказал глава РФПИ в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

Кирилл Дмитриев отметил, что на сегодняшний день препарат «Спутник V» одобрили уже 19 стран мира.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне известный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования «Спутника V». По последним данным, эффективность препарата составляет 91,6 процента, а среди пожилых добровольцев – 91,8 процента.