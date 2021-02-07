Захарова: Россия была вынуждена пойти на высылку трех европейских дипломатов

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия была вынуждена пойти на высылку дипломатов Германии, Швеции и Польши из-за их участия в несанкционированных акциях 23 января. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указав, что такой шаг был реакцией на вмешательство во внутренние дела государства.

«К сожалению, были вынуждены применять меры, которые нас просто вынудили принять, - высылка дипломатов из трех европейских стран, стран Евросоюза, которые участвовали непосредственно в мероприятиях, которые не были санкционированы», - сообщила она в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, в пятницу, 5 февраля, МИД РФ сообщило о высылке дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в незаконных акциях 23 января. Три европейские дипломата были объявлены «persona non grata», и по решению внешнеполитического ведомства России, должны были в ближайшее время покинуть территорию страны.

Как писал сайт kp.ru, многие европейские политики призвали Москву пересмотреть свое решение. Французским президентом Эммануэлем Макроном назвал эту высылку неоправданной, а в Министерстве иностранных дел Швеции заявили, что она необоснована Глава МИД ФРГ Хайко Маас пообещал ответить на высылку немецкого дипломата, если Москва не пересмотрит решения.