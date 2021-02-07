После схода лавины в Индии пропали 125 человек Фото: REUTERS

Министерство внутренних дел Индии сообщает, что после схода ледника в штате Уттаракханд на севере страны пропавшими без вести считаются 125 человек, однако их число может возрасти.

Как передает Reuters, по заявлению ведомства, после схода лавины на севере страны были обнаружены тела десяти человек. Стихия нанесла повреждения по двум строящимся электростанциям, где на момент происшествия находились около 120 человек, и примерно 20 работников застряли внутри туннеля на одной из плотин. На данный момент спасатели пытаются помочь им выбраться.

Вертолеты ВВС Индии переброшены на место схода ледника, тужа же направлены более 600 военнослужащих направляются для спасательных операций, и бригады спасателей. Власти начали эвакуацию поселений.

Как писал сайт kp.ru, громадные ледовые массы сошли вниз по горным гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганг. Сход льда вызвал наводнение в высокогорных районах штатах. Изначально сообщалась о более 150 пропавших