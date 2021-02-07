Главный инфекционист США - о вакцине «Спутник V»: «Это путь к всеобщей защите всего человечества!»

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи отозвался о российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Главный инфекционист США отметил, что, когда речь идет об изобретении вакцины, то мы говорим о «гонке, где мы желаем победы каждому».

«Успех где-либо - успех для всех! Если Россия или Китай имеют надёжные вакцины, то они могут обеспечить ими и себя и другие страны! Это путь к всеобщей защите всего человечества!», - приводит его слова врач Александр Мясников, отмечая, что Фаучи является непререкаемым авторитетом для всех медиков.

Напомним, ранее авторитетный медицинский журнал The Lancet оценил эффективность российской вакцины «Спутника V». Эксперименты выяснили, что препарат эффективен на 91,6 процент. В ходе эксперимента антитела выработались более чем у 98 процентов участников, и у 100 процентов появился клеточный иммунный ответ.

Как писал сайт kp.ru, накануне специалисты Российского фонда прямых инвестиций сообщили, что российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» может быть зарегистрирована в 25 странах уже к концу следующей недели, к 14 февраля.