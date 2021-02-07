Боррель заявил, что ЕС может ввести новые санкции против России

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции в отношении России. По его словам, ограничения будут связаны с ситуацией в области соблюдения прав человека.

Боррель уточнил, что министры иностранных дел государства-члены Евросоюза обсудят вопрос о введении новых санкций 22 февраля.

«Как всегда, именно государства-члены должны будут принять решение о следующих шагах, и да - они могут включать санкции. И у нас есть еще один инструмент для этого - недавно утвержденный режим санкций в области прав человека», - написал он в своем блоге по итогам визита в Москву.

Кроме того, глава европейской дипломатиизаявил, что его визит в Москву с 4 по 6 февраля показал отсутствие у российской стороны интереса к нормализации отношений с Евросоюзом.

Напомним, днем ранее, 6 февраля, Боррель завил о необходимости сохранения открытыми дипломатические каналы с Россией. По его словам, это нужно «ля проведения прямых обменов, передачи четких и откровенных сообщений, тем более, когда отношения далеки от удовлетворительных». Тогда же он сообщил, что главы МИД ЕС обсудят 22 февраля отношения с Москвой