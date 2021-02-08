Конгресс США опасается за доллар из-за американских санкций Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Американские санкции против России и других государств серьезно подрывают позиции доллара в качестве основной резервной валюты мира. Об этом в понедельник, 8 февраля, пишет издания «Известия», ссылаясь на обзор исследовательской службы Конгресса Соединенных Штатов.

- «Воспитательная» резвость США вызывает эффект бумеранга и бьет по самой американской валюте. Страны, против которых направлены американские санкции, располагают всеми инструментами для снижения своей зависимости от доллара, - говорится в исследовании.

Отмечается, что американские санкции приводят к экономическим издержкам для самих Штатов, поскольку значительно ограничивают ведение бизнеса. Американская сторона все чаще стала использовать доллар для достижения внешнеполитических целей. В итоге переход стран, против которых США ввели экономические санкции, на расчеты в альтернативных валютах негативно скажется на американской экономике и подорвет роль доллара.

Эксперты Конгресса отметили, что всего 30-40 лет назад использование доллара было повсеместным – именно на эту валюту приходилось более 70 процентов всех транзакций. В настоящее время доля доллара снижается и уже перешагнула планку в 50 процентов.

Напомним, что в январе Еврокомиссия подготовила предварительный план по дальнейшему снижению зависимости от американской валюты.

Как ранее писал сайт kp.ru, в настоящее время большинство валют подвержены ослаблению. Аналитики предупреждают, что это касается даже «валют-убежищ», например, японской иены и швейцарского франка, а также доллара, поэтому от покупки данных валют в 2021 году лучше отказаться. При этом неплохие шансы на укрепление в текущем году есть у рубля и китайского юаня.