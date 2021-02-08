Зеленский не верит в эффективность вакцины «Спутник V» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил отказ от использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» тем, что эффективность и безопасность препарата якобы не подтверждена.

- Никакой официальной информации, подтверждающей безопасность в 90% - нет. Мы держим связь с представителями других стран, ВОЗ. Мне сдается, что это – фейковая новость. Граждане Украины не кролики. У нас нет права на них экспериментировать, - заявил глава Украины в ходе форума «Украина 30» в понедельник, 8 февраля.

Владимир Зеленский также в очередной раз озвучил тезис об «информационной гибридной войне» против Украины, не пояснив при этом, при чем тут российский препарат и доказательства его эффективности.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Украина рассматривать возможность использования «Спутника V», если его одобрят в Евросоюзе, Зеленский указал на необходимость России обеспечить вакцинацию собственного населения.

- У них около 140 миллионов населения, поэтому, прежде чем нам предлагать свою вакцину, нужно обеспечить свое население, - сказал политик.

В августе минувшего года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции – «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи. Препарат прошел все необходимые испытания и уже одобрен для применения и зарегистрирован более чем в 20 странах мира.

Накануне известный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины, в соответствии с которыми «Спутник V» оказался одним из самых безопасных и эффективных в мире. Эффективность вакцины составляет 91,6%, а среди добровольцев старше 60 лет вакцина показала эффективность в 91,8%.

После публикации в Соединенных Штатах признали, что российская вакцина от коронавируса является крупнейшим научным прорывом за последние годы.