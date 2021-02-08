Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Захарова ответила Зеленскому на слова «граждане Украины не кролики»

Ранее украинский лидер отказался от использования вакцины «Спутник V» на Украине
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)
Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ украинского лидера Владимира Зеленского использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" на Украине.

Дипломат сыронизировала над заявлением президента Украина о том, что «украинцы не кролики, чтобы на них экспериментировать».

Захарова напомнила, что в своем заявлении Зеленский пояснил отказ от использования российской вакцины тем, что она якобы не имеет подтверждения эффективности. «В этом же контексте украинский лидер в очередной раз озвучил тезис об "информационной гибридной войне" и добавил, что "граждане Украины не кролики"», - отметила она

«На кроликах экспериментируют меньше», - написала Захарова в Facebook.

Как писал сайт kp.ru, накануне украинский лидер объяснил отказ от использования в стране российской вакцины «Спутник V» тем, что эффективность и безопасность препарата якобы не подтверждена. Информацию о том, что у препарата эффективность более 90% он назвал фейком.