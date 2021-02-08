МИД РФ: Германия снова ответила отказом на запрос по делу Навального

Германия снова ответила отказом на запрос по делу Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин ответил отказом на четвертый запрос Генпрокуратуры России о предоставлении информации по обстоятельствам произошедшего с Алексеем Навальным. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Как сообщил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ФРГ ответила отказом на просьбу российской Генпрокуратуры опросить Марию Певчих, сославшись на то, что ее адрес на территории Германии якобы неизвестен.

«При этом, по данным из открытых источников, она встречалась в Германии с Алексеем Навальным, круглосуточно находившимся под охраной спецслужб ФРГ, а в день его вылета из Берлина в Москву… была в числе провожавших», - заявила дипломат.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Берлин также не предоставил «никаких данных о результатах токсикологического исследования следов яда, якобы обнаруженных на бутылках из-под минеральной воды».

Напомним, 21 января Генпрокуратура России направила Германии новый запрос по инциденту с блогером, отметив, что немецкая сторона отклонила большую часть ходатайств Москвы, а предоставленные протоколы допросов Навального и его жены оказались «несодержательны». В ведомстве назвали это «полным неисполнением российских запросов по формальным основаниям».