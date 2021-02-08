Польша и Швеция высылают по одному российскому дипломату Фото: REUTERS

Польша и Швеция высылают по одному российскому дипломату. Об этом сообщают МИД этих страны.

Из Польши выслан сотрудник консульства в Познани, из Швеции - сотрудник посольства.

Таким образом страны ответили на высылку своих дипломатов. Напомним, ранее Россия выслала трех европейских дипломатов, среди них шведский и польский, а также немецкий. Все они принимали участие в несанкционированных акциях 23 января.

«В ответ на необоснованную высылку российским МИД польского дипломата МИД Польши сегодня, исходя из принципа взаимности, и в координации с Германией и Швецией принял решение о признании персона нон-грата сотрудника генерального консульства РФ в Познани», - говорится в сообщении МИД Польши.

Как писал сайт kp.ru, в МИД РФ назвали высылку дипломатов вынужденной мерой из-за их участия в несанкционированных акциях 23 января. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, такой шаг был реакцией на вмешательство во внутренние дела государства.