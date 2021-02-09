Правительство РФ продлило упрощенный порядок назначения инвалидности до 1 октября 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского правительства Михаил Мишустин сегодня подписал постановление о продлении упрощенного порядка назначения инвалидности до 1 октября текущего года. Об этом во вторник, 9 февраля, говорится на официальном сайте правительства.

Отмечается, что оформляющие инвалидность впервые россияне смогут избежать дополнительных обследований.

- Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие полгода, а также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения жителя страны для прохождения экспертизы, - говорится в пояснительной записке к документу.

Теперь все необходимые документы теперь поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. При этом вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами также решают без личного обращения граждан.

Напомним, весной 2020 года Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении порядка оформления инвалидности до октября 2020 года. В соответствии с данным указом, стало возможно оформить инвалидность заочно в режиме онлайн.