9 Апр 2020 2020-04-09T13:36:14+03:00

Михаил Мишустин подписал указ об оформлении инвалидности онлайн и автоматическом её продлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инвалидность будет автоматически продлена тем, у кого она уже установлена

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Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что подписал указ, по которому оформить инвалидность теперь можно заочно в режиме онлайн. Он также заявил, что тем, у кого инвалидность уже оформлена, она будет продлена автоматически.

- Я подписал постановление правительства, которое упрощает порядок оформления инвалидности. До 1 октября этого года инвалидность будет назначаться только заочно без личного присутствия человека, - сообщил Мишустин на заседании кабинета министров 9 апреля.

Он также отметил, что не нужно будет и присутствие на экспертизах.

- Автоматически продлят группы инвалидности тем, кому она уже присвоена. Правила будут распространяться как на взрослых, так и на детей, - уточнил премьер-министр.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила председателю российского правительства Михаилу Мишустину организовать возможность заключать и расторгать браки на портале "Госуслуги".

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ИСТОЧНИК KP.RU