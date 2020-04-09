2020-04-09T13:36:14+03:00
Общество

Мишустин подписал указ об оформлении инвалидности онлайн

Инвалидность будет автоматически продлена тем, у кого она уже установлена
Ася КУЗНЕЦОВА
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Михаил Мишустин подписал указ об оформлении инвалидности онлайн и автоматическом её продленииМихаил Мишустин подписал указ об оформлении инвалидности онлайн и автоматическом её продленииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что подписал указ, по которому оформить инвалидность теперь можно заочно в режиме онлайн. Он также заявил, что тем, у кого инвалидность уже оформлена, она будет продлена автоматически.

- Я подписал постановление правительства, которое упрощает порядок оформления инвалидности. До 1 октября этого года инвалидность будет назначаться только заочно без личного присутствия человека, - сообщил Мишустин на заседании кабинета министров 9 апреля.

Он также отметил, что не нужно будет и присутствие на экспертизах.

- Автоматически продлят группы инвалидности тем, кому она уже присвоена. Правила будут распространяться как на взрослых, так и на детей, - уточнил премьер-министр.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила председателю российского правительства Михаилу Мишустину организовать возможность заключать и расторгать браки на портале "Госуслуги".

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Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок оформления инвалидности. Об этом премьер сообщил на заседании правительства в четверг. (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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