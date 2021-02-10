Замначальника российской Госавтоинспекции назвал самое опасное нарушение, которого стоит избегать в любых обстоятельствах

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Ключевое нарушением правил дорожного движения, которое чаще других нарушений приводит к фатальным последствиям, - это превышение скорости. Об этом в эфире программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда» сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин.

«Убивает не автомобиль. Убивает скорость. Если вы будете строго соблюдать скоростной режим, выбирать его исходя из конкретных дорожных, а также погодных условий, количество конфликтов на дороге будет в разы меньше. Мы это замечаем по нашей статистике. Проведу простой пример. Мы сравнили зимний период 2019-2020 и 2020-2021. Год назад зима была тёплой и бесснежной. Как следствие, водители ездили зимой так же быстро, как и в теплое время года. Как результат – рост числа ДТП и погибших. В этом году ситуация обратная: много снега, скорости упали, а вместе с ней и аварийность. Глубоко убежден в том, что строгое соблюдение скоростного режима – это то, за что стоит бороться», - сказал Олег Понарьин, обращаясь к слушателям.