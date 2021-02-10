Депутат Сергей Миронов назвал три способа увеличить пенсии в России Фото: Андрей АБРАМОВ

Депутат Государственной думы России Сергей Миронов рассказал о трех способах, благодаря которым возможно увеличить пенсии в стране. Об этом глава «Справедливой России» сообщил в среду, 10 февраля.

Миронов отметил, что в настоящее время федеральный бюджет каждый год выделяет российскому Пенсионному фонду около трех триллионов рублей из необходимых восьми триллионов на социальные выплаты и пенсии.

-Наша фракция регулярно готовит альтернативный проект бюджета, в котором мы обозначаем новые источники дохода для страны, - отметил депутат в беседе с ura.ru.

По его словам, отмена налоговых льгот для экспортеров сырья принесет в бюджет России дополнительно примерно два триллиона рублей, которые и можно будет направить на пенсии россиянам.

Сергей Миронов предложил также увеличить с десяти процентов до 22% взносы в Пенсионный фонд для жителей России с доходами более одного миллиона 465 тысяч рублей в год. Лидер думской фракции также сообщил, что повысить выплаты пенсионерам можно за счет уменьшения непрофильных расходов ПФР.

Ранее юрист рассказал, что в феврале 2021 году повышенная пенсия ждет инвалидов любых категорий и ветеранов боевых действий.