РФ готова помочь с восстановлением объектов после взрыва в Бейруте Фото: REUTERS

Россия готова помочь с восстановлением объектов после взрыва в Бейруте. В ближайшее время российская сторона обсудит с Ливаном участие в восстановлении порта и других стратегических объектов. Об этом в среду, 10 октября, сообщил российский посол в Ливане Александр Рудаков.

- В скором времени мы планируем обсудить с ливанскими партнерами вопросы российского участия в восстановлении порта после взрыва в августе, - сказал он в интервью РИА Новости.

Дипломат напомнил, что именно Россия одной из первых оказала Ливану помощь после взрыва в морской гавани.

Напомним, мощный взрыв прогремел в порту Бейрута 4 августа в минувшем году. В результате инцидента были уничтожены или серьезно повреждены сотни зданий и машин, сильно пострадали системы электроснабжения и водоснабжения столицы Ливана. Погибли 190 человек, более шести тысяч пострадали. По официальной версии, причиной стал взрыв более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которая хранилась на складе порта с 2014 году после конфискации.