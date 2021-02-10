Суд заочно арестовал сторонника Навального Леонида Волкова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск сторонника российского блогера и оппозиционера Навального Леонида Волкова по делу за привлечение несовершеннолетних к незаконным акциям протеста.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Леонида Волкова", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Леониду Волкову вменяется преступление, предусмотренное пунктами "а", "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело из-за видео, "на которых руководитель сети региональных "штабов Алексея Навального" Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях".

Напомним, что несанкционированные митинги сторонников блогера прошли в Москве и других городах России 23 и 31 января, а позднее и 2 февраля в Москве. Ранее СК и Роскомнадзор возбудили шесть дел по факту публикаций с призывом к несовершеннолетним участвовать в митингах. На подписание протокола были вызваны представители социальных сетей.