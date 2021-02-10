Попова заявила, что требование носить маски в России не отменяется. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маски, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, по-прежнему нужно.

"Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено – вот в сегодняшнем периоде это так", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что принятые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией позволяют в данный момент не говорить о введении нового локдауна.

Она подчеркнула, что граждане России научились жить в условиях COVID-19.

Попова также напомнила, что при соблюдении правил Роспотребнадзора риски заражения коронавирусом минимальны.

Ранее инфекционист заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусной инфекции. Специалист отметил, что половина граждан страны имеют устойчивый иммунитет к болезни.