Американка нашла в приюте уникального кота, покрытого сердечками

Фото: Instagram rivers_hearts

Жительница США Кэти Дуда взяла из приюта очень необычного котенка, но заметила это не сразу. Началось все с того, что Кэти и ее дети долго тосковали по умершему коту Лаки.

В какой-то момент они решили взять из приюта нового питомца в надежде, что это поможет пережить утрату. Кэти забрала домой двух малышей: Ривера и его младшего брата Реми. Ничего необычного в его внешности она не заметила, пишет The Dodo.

Поначалу Ривер стеснялся и постоянно где-то прятался: то под диваном, то за шкафом. Но вскоре кот освоился и стал чувствовать себя более менее комфортно в новой семье. Тогда то хозяйка и заметила, что кот не совсем обычный. Она увидела огромное темное пятно в форме сердца на груди у Ривера. Потом обнаружились и другие пятна такой же формы - на боках, шее, под лапами и на подушечках. Всего хозяйка насчитала семь пятнышек в форме сердец и еще два, которые выглядят так только с определенного ракурса.

Кэти и ее дети уверены, что это все не просто так, а Ривер и его сердечки - знак, который подал им их любимый Лаки.

- Я ожидала, что котята доставят нам радость, но на самом деле они принесли нам мир. Ривер, покрытый сердечками, лечит разбитые сердца, - трогательно говорит хозяйка.