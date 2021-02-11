Washington Post назвала создание вакцины "Спутник V" "историей глобального успеха"

The Washington Post предрекла мировой успех вакцине «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" может добиться мирового успеха благодаря своим преимуществам перед остальными препаратами, заявили авторы статьи "Мы недооценивали российскую вакцину?" в газете The Washington Post.

В публикации также напомнили, что ранее вакцина, разработанная в России, подвергалась критике, но на прошлой неделе британский научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования препарата и назвал "Спутник V" одной из самых эффективных и безопасных вакцин в мире.

Авторы статьи отмечают, что "Спутник V" значительно дешевле, чем другие лидирующие вакцины, её легче хранить и транспортировать, а применение вакцины "Спутник V" одобрили уже более десяти стран. Журналист также считает, что "возможно, самый большой приз, по крайней мере, с геополитической точки зрения, это Европа".

Напомним, Россия уже подала заявку на регистрацию "Спутника V" в Европейском союзе. Сайт KP.ru сообщал ранее, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассчитывает на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС и поздравил Россию с изобретением эффективной вакцины от коронавируса, которая будет "полезна для всего человечества".