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Экономика

В АКОРТ прокомментировали информацию о проблемах с поставками бананов из Эквадора

Ранее об этом заявили российские ретейлеры
Ася КУЗНЕЦОВА
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"Ъ" заявила, что российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов

"Ъ" заявила, что российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запасы и налаженная система работы торговых сетей с поставщиками помогли ретейлерам бесперебойно обеспечивать покупателей любыми товарами, ответили на вопрос о проблемах с поставками бананов в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В неё входит 26 крупнейших розничных сетей.

- Крупные торговые сети работают с широким пулом поставщиков, что гарантирует бесперебойность поставок и возможность переключаться на поставки из различных регионов. Запасы торговых сетей находятся на высоком уровне и гарантируют удовлетворение покупательского спроса, - передаёт ТАСС слова представителей АКОРТ.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что российские торговые сети со сложностями при закупке бананов из-за неурожая в Эквадоре, а также из-за задержек с поставками и сезонного высокого спроса.

Источник издания заявил, что импортёры не обеспечивают необходимые объёмы поставок, а оптовые цены на бананы за год выросли с 60 рублей примерно до 82 рублей за килограмм.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что на урожай бананов повлияло извержение вулкана Сангай в 2020 году. Из-за выбросов пепла пострадали 83 тысячи гектаров земель, в том числе провинции, в которых выращивали бананы.