Reuters: В Мьянме выпустят из тюрем более 23 тысяч заключенных

Главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаин Фото: REUTERS

Военные Мьянмы в пятницу, 12 февраля, объявили о решении помиловать более 23 тысяч заключенных, передает агентство Reuters.

В заявлении главнокомандующего вооруженными силами страны генерала Мин Аун Хлаина говорится, что решение о такой крупной амнистии было принято в связи с тем, что теперь мьянманские власти намерены строить «новое демократическое государство посредством мира, развития и дисциплины, чтобы превратить заключенных в достойных граждан и удовлетворить общество». Уточняется, что из тюрем страны в общей сложности выйдут 23314 заключенных, в том числе 55 иностранных граждан.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале февраля в Мьянме произошел госпереворот. Местные военные объявили, что в стране на год вводится режим чрезвычайного положения, а руководить государством в этот период будет генерал Мин Аун Хлаин. До этого были задержаны действующий президент и глава правительства страны, позже им предъявили обвинения в нарушении нескольких законов.

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