Главный стоматолог Минздрава рассказал, как часто можно отбеливать зубы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Процедура отбеливания эмали зубов стала особенно популярна в последние годы. Но многие не задумываются о побочных последствиях.

Главный стоматолог Минздрава, академик РАН и ректор МГМСУ им. А. И. Евдокимова Олег Янушевич объяснил, как часто можно проводить отбеливание зубов, чтобы не нанести вред эмали.

Он отметил, что любое травмирование эмали способствует ее скорейшему износу. Отбеливание тоже травмирует поверхность.

- Я считаю, что такая процедура не должна проводиться чаще одного раза в три месяца. Но некоторые увлеченные пациенты и не совсем корректно ведущие себя стоматологи делают ее раз в две недели, - отметил врач в беседе с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что подобная интенсивность может в будущем принести проблемы и нет никакой гарантии, что эмаль полностью восстановится.

Что касается отбеливающих зубных паст, то их тоже стоит использовать осмотрительно.

- Такие пасты работают при помощи механического воздействия. За счет содержащихся в ней абразивов зубы действительно могут казаться белее, - говорит Янушевич.

Но частое использование такой чистки приведет к повышенной стираемости эмали.

Не меньшую опасность представляют зубные порошки.

- Если пользоваться ими регулярно, зубы у человека могут быстро стереться, - заключил врач.

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