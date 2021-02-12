Аналитик указана на основные риски для «Северного потока - 2» Фото: REUTERS

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова указала на главные риски, которые могут сказаться на «Северном потоке-2». Она отметила, что проект стал универсальным политическим инструментом манипуляций. Сегодня «Газпром» достраивает его только в моменты политического затишья.

Те не менее, в компании надеются ввести объект в эксплуатацию уже до конца 2021 года.

- Планы вполне реалистичные, если учесть, что мощности готовы на 97%. Но высок риск, что оставшиеся несколько процентов могут затянуться на очень долгий срок, - говорит Анна Бодрова в беседе с ФАН.

Причиной всему постоянное политическое давление и санкции. Многие из тех, кто сегодня трудятся над реализацией, могут в любой момент остаться без европейских и американских заказчиков.

Даже после окончательного завершения работ риски сохранятся. Потребуется определенное время на согласование всех документов.

Единственный шанс ускорить эту процедуру и избежать очередного этапа давления – это повышенный интерес со стороны европейских потребителей. Им «Северный поток-2» нужен и в Европе это понимают.

- Российский газ дешевле любых других предложений почти на 25%, а трубопроводная доставка является самой надежной. Высока вероятность, что масштабный проект все же будет реализован и запущен в работу, - заключила аналитик.

В Совфеде тоже уверены, что проект будет сдан в срок, так как просто необходим европейским потребителям.

В Госдуме также уверены, что проект будет сдан в срок. Никаких серьезных преград для этого нет. Что касается санкций, то Россия научилась жить в обход их, пишет RT.