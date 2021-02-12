Аналитики назвали самые любвеобильные города России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уже приближается самый романтичный праздник в году - День Святого Валентина. Специально к этому празднику Brand Analytics представило исследование "Индекс любви". Оно показывает соотношение любви и ненависти в сообщениях пользователей соцсетей. Всего специалисты проанализировали 813,5 тысяч публичных постов и комментариев.

Как оказалось, рассуждения о том, что в сети мы чаще всего делимся негативом - миф. Несмотря на то, что 2020 год выдался непростым, индекс любви остался на прежнем уровне - 4,7. Из всех сообщений 82,4% были о любви и только 17,6% носили негативный характер.

Самыми любвеобильными регионами оказались республика Крым, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чувашская республика. Если Крым и раньше был среди лидеров, то остальные регионы неожиданно поднялись с самых нижних позиций.

А вот большие города пока не радуют. Найти любовь в огромном мегаполисе не так то просто, поэтому Москва и Санкт-Петербург традиционно расположились в нижней части рейтинга. Москва на 71, а Питер - на 72 месте.

Что касается соцсетей, то самой любвеобильной уже несколько лет остается Instagram. На каждые девять сообщений о любви там приходится лишь одно, полное ненависти. Следом идут Одноклассники, Facebook и Вконтакте. А вот Twitter традиционно остается самой злой соцсетью. Порядка 29% твитов содержат негатив.