Приговор Навальному по делу о клевете на ветерана 20 февраля 2021: суд назначил штраф 850 тысяч рублей

Суд обвиняет Навального в клевете относительно ветерана ВОВ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 20 февраля 2021 года, в Бабушкинском суде прошло слушание по делу Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Суд вынес приговор.

Суд признал вину Навального и обязал его выплатить 850 тысяч рублей штрафа.

Напомним, что 2 июня 2020 года российский блогер и оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в сети ролик, в котором 15 человек, в том числе ветеран ВОВ, актёры и спортсмены высказываются в поддержку принятия поправок к Конституции России.

Судья во время вынесения приговора вновь пересказала эту историю. Речь идет о том, как ветеран Игнат Артеменко впервые узнал о Навальном. Это произошло прошлым летом, на даче, где пенсионеру рассказали о том, что Навальный назвал его в своем ролике «предателем» и «позором». Когда ветерану показали это видео, ему стало плохо. 15 июня того же года против Навального возбудили дело о клевете в адрес ветерана.

Ранее блогер был осужден по делу о растрате крупной суммы компании "ИвРоше". Суд приговорил его к 3,5 годам условно. Два раза в месяц Навальный должен был ставить отметку в УИН, выбирая дни по своему усмотрению, но оппозиционер нарушил постановление суда. В связи с этим 2 февраля он был осужден на 3,5 года колонии общего режима. Суд учел ранее исправное соблюдение Навальным условного срока. Он проведет в тюрьме 2 года и 8 месяцев.