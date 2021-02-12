СК завершил следствие по делу участника акции в Москве, ударившего сотрудника Росгвардии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова сообщила, что расследование в отношении участника протестной акции, ударившего ногой сотрудника Росгвардии 23 января, завершено.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления... "применение насилия в отношении представителя власти"... Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - сказала Иванова.

Ранее стало известно, что Тимур Салихов 23 января 2021 года у Страстного бульвара в Москве нанес во время несанкционированной акции протеста сторонников Алексея Навального несколько ударов ногой сотруднику Росгвардии. После этого мужчина скрылся.

На видео на YouTube-канале СК Салихов признался, свой поступок он совершил под влиянием толпы. Он также попросил прощения у росгвардейца.

Напомним, что несанкционированные акции сторонников Алексея Навального прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве и других городах России.

СК возбудил более 8 дел по факту нападения на сотрудников силовых структур, блокирования дорог и путей городского транспорта, а также порчи государственного транспорта.