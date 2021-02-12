Словения откроет границу для россиян с 13 февраля Фото: Иван ВИСЛОВ

Словения в тестовом режиме откроет границы для граждан стран Шенгенского соглашения, а также приезжающих из стран «красного списка», включая Россию. Об этом сообщает правительство республики.

Как указано в постановлении кабмина, граждане из «красного списка» смогут посетить Словению только со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, который был сделан не раньше, чем за 48 часов до поездки. При этом тест должен быть сдан в одной из одобренных словенским Минздравом лабораторий.

Словения также разрешит въезд тем, кто уже переболел коронавирусом. Для этого потребуется предъявить справку с положительным результатом теста на COVID-19, который был сделан не позднее, чем за 21 день до поездки и не ранее, чем за полгода.

«Предоставившему сертификат о вакцинации от коронавируса, подтверждающий, что с момента получения второй дозы прошло не менее 14 дней для Biontech / Pfizer, Moderna и не менее 21 дня для AstraZeneca тоже разрешен въезд», - говорится в постановлении.

Кроме того, откроют контрольно-пропускные пункты на всех автострадах и железной дороге. Как уточняется, из Италии, Австрии и Венгрии въехать можно любым из указанных способов, но приезжий должен соответствовать предъявляемым требованиям.

Напомним, накануне Сейшелы открыли границы для всех туристов с прививкой от коронавируса. Иностранцы должны предоставить сертификат о том, что они получили вакцину