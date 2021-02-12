Россия и КНР подпишут меморандум о сотрудничестве по лунной станции Фото: REUTERS

Россия и Китай подпишут меморандум о взаимопонимании по вопросу научной лунной станции.

Соответствующие распоряжение Роскосмосу дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Поручить Государственной корпорации космической деятельности "Роскосмос" подписать от имени правительства Российской Федерации указанный меморандум, разрешив вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.

Ранее Роскосмос и CNSA подписали программу сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы. В нее входит изучение Луны и дальнего космоса.

В июле 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обсудил с коллегами из КНР сотрудничество в космосе, в том числе по лунной научной базе. Он отметил, что и Россия, и Китай нацелены на совместные шаги по определению контуров и значения лунной научной базы.