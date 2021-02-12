Захарова: Киев не воспользовался шансом установить мир в Донбассе

Захарова заявила, что Киев не воспользовался шансом установить мир в Донбассе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с годовщиной подписания Минска-2 заявила, что Киев упустил свой шанс урегулировать конфликт в Донбассе.

Она напомнила про Минские соглашения, в комплексе мер которых содержатся конкретные договоренности между Киевом, Донецком и Луганском. Она отметила, что согласно положениям минских соглашений мир в Донбассе должен был воцариться еще в 2015 году.

"Шансом к миру Киев не воспользовался. Он делает все возможное, чтобы уклониться от выполнения собственных обязательств, имитирует их реализацию, уходит от прямых контактов с Донецком и Луганском, без чего разрешение кризиса в принципе невозможно, пытается исказить или переписать минские договоренности", — отметила представитель ведомства.

Она добавила, что Донбасс с каждым годом все больше отдаляется от Украины из-за ее агрессивных действий. Кроме того, Захарова подчеркнула, что власти Украины уже не скрывают своего нежелания реализовывать Минские соглашения.

Напомним, что власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в 2014 году, отказавшись признать их независимость. Согласно последним данным ОНН, в результате вооруженного конфликта погибло 13 тысяч человек.