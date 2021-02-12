Bloomberg: Сенаторы США призвали Байдена ввести санкции против «Северного потока-2»

Сенаторы США призвали Байдена ввести санкции против «Северного потока-2». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенаторы республиканец Джим Риш и демократ Джейн Шейхин призвали президента США Джозефа Байдена ввести новые санкции относительно газопровода "Северный поток-2".

Они направили письмо главе Белого дома с требованием незамедлительно принять меры, передает агентство Bloomberg.

"Отношения США и Германии — это краеугольный камень трансатлантического союза, <...> но позволить завершить "Северный поток — 2" не подразумевает конструктивный путь к этому партнерству", — написали они.

Сенаторы призвали президента к 16 февраля предоставить отчет о компаниях, имеющих отношение к газопроводу.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что на уровне министерств США и Германии идут переговоры о снятии санкций с "Северного потока — 2", однако их итог предсказать сложно

Напомним, что США, имеющие собственные интересы на газовом рынке Евросоюза, последовательно выступают против строительства " Северного потока-2". Американские санкции угрожают не только российской стороне, но и европейским партнерам проекта. С приходом администрации Джо Байдена этот курс продолжился.

Ранее стало известно, что строительство "Северного потока-2" планируется завершить в апреле 2021 года.