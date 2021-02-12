Источник: Германия и США ведут переговоры о снятии санкций против «Северного потока-2»

Германия и США ведут переговоры о снятии санкций против «Северного потока-2». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США и Германия ведут переговоры о снятии санкций по "Северному потоку — 2".

Об этом заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом дискуссии.

Собеседник агентства считает, что одним из "вероятных, прагматичных и правильных" вариантов развития событий, по словам собеседника агентства, может стать реализация плана немецкого Минфина.

Напомним, ранее поступила новость о том, что вице-канцлер Олаф Шольц отправил американскому коллеге Стивену Мнучину 7 августа 2020 года письмо, согласно которому правительство ФРГ готово выделить миллиард евро для поддержки экспорта сжиженного газа из США. В замен правительство США должно отказаться от санкций в отношении "Северного потока-2".

Напомним, что газопровод "Северный поток-2" протянется от российского берега по дну Балтийского моря к Германии. Общая протяженность его составит 2,5 тысячи километров.

США активно выступают против проекта, имея собственные амбициозные планы по экспорту в Европу сжиженного газа. При этом в Вашингтоне настаивают на опасности "Северного потока — 2" для энергетической безопасности ЕС: якобы проект сделает Евросоюз слишком зависимым от российского газа. В свою очередь и Москва, и европейский партнеры проекта газопровода подчеркивают его сугубо экономическую подоплеку.