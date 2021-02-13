WSJ: Китай отказался предоставить ВОЗ данные о ранних случаях заражения коронавирусом

В ВОЗ уверены, что коронавирус в Китае появился задолго до того, как стало известно о первых случаях заражения Фото: REUTERS

Китайские власти отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исходные необработанные данные о ранних случаях заражения коронавирусом в КНР.

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МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что непонятно, как вообще его смогут прочитать на Западе. Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американских газет (подробности).