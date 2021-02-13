Заблокированные Зеленским телеканалы оспорят санкции в Верховном суде Украины

Киев заблокировал каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заблокированные украинскими властями оппозиционные телеканалы намерены оспорить это решение президента Незалежной Владимира Зеленского в Верховном суде страны.

Один из них, канал ZIK, уже подал иск накануне, в пятницу 12 февраля, иски от телеканалов «112 Украина» и NewsOne будут поданы в Верховный суд на следующей неделе, говорится в сообщении, опубликованном на сайте канала112ua.tv.

Напомним, на Украине приняли решение о блокировке трех украинских оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Как писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту блокировку вопиющим примером политической цензуры.

К слову, ранее сообщалось, что неизвестные в Киеве вечером 6 февраля обворовали квартиру Алексея Семенова, генерального директора медиахолдинга «Новости», которому принадлежат все три заблокированных телеканала.