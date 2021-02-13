В офисе Зеленского переложили на США ключевую роль в решении конфликта в Донбассе Фото: REUTERS

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Вашингтон как стратегический партнёр Киева «должны и могут» сыграть ключевую роль в прекращении военного конфликта в Донбассе.

По его словам, Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. В связи с этим руководитель офиса украинского лидера отметил важность присутствия в Донбассе других представителей Запада. Среди них он назвал Германию, Францию, Швецию, Великобританию и Канаду, а также заявил об актуальности переговоров по прекращению военного конфликт

«Прогресс в переговорах есть, хотя они идут очень медленно и сложно», - заявил политик в эфире телеканала «Украина 24».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вышел бы из Минских соглашений, однако, по его словам, Киев не может этого сделать, поскольку они привязаны к санкциям против России.