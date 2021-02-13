Пробки в Москве к утру 13 февраля из-за снегопада снова достигли девяти баллов

Пробки в Москве к утру 13 февраля снова достигли девяти баллов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве пробки достигли девяти баллов уже к 6 утра в субботу, 13 февраля, однако, по сравнению с ночной ситуацией, участков с затруднениями в движении стало меньше. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.пробки».

Ситуация стала менее напряженной в центре столицы. Проблемы сохраняются на МКАД. Наиболее сложные места для проезда отмечены около Химок, Дмитровского района, развязок с Волгоградским проспектом и Можайским шоссе, а также внутренней и внешней стороной трассы между Варшавским шоссе и Ленинградским проспектом.

Напомним, ситуация с пробками в Москве резко ухудшилась в пятницу, 12 февраля. Как писал сайт kp.ru, в этот день в столицу пришел «снежный апокалипсис» - город накрыл самый продолжительный с 2018 года снегопад, который затихнет только 14 февраля. По прогнозам синоптиков, сугробы вырастут по пояс – до 67 сантиметров.