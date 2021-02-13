Снегопад в Москве 13 февраля 2021 побил рекорд Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в пятницу, 12 февраля, был обновлен суточный рекорд по осадкам, установленный ранее в этот же день.

Как сообщается на сайте «Метеоновости», за 24 часа в столице выпало 13 миллиметров осадков.

По данным столичного метеобюро, с начала снегопада выпало 65 процентов месячной нормы осадков. Как сообщается, за минувшую ночь в столице выпало 15 мм осадков, а с начала снегопада - 24 мм, в то время как норма осадков для столицы за весь февраль составляет 36 мм.

«Прирост осадков в Москве за ночь превысил 40 процентов месячной нормы», - приводит «Интерфакс» сообщение столичного метеобюро.

Как писал сайт kp.ru, на фоне этой непогоды пробки в Москве уже к 6 утра достигли девяти баллов. Ситуация стала менее напряженной в центре столицы, однако проблемы с передвижением сохранилась на МКАД из-за нескольких крупных аварий. По прогнозам синоптиков, снегопад затихнет только в воскресенье, 14 февраля.

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