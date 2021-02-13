В офисе Зеленского заявили о невозможности выполнить Минские соглашения Фото: REUTERS

Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Такое заявление сделал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

При этом, по его словам, украинская сторона, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены Киевом. Ермак также подчеркнул прогресс в переговорах по Донбассу, однако, как он заявил, продвигается диалог медленно, добавив, что за шесть лет с момента подписания Минских соглашений ощутимых результатов не видно.

«Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров», - заявил он в интервью телеканалу «Украина».

Как писал сайт kp.ru, в этой речи глава офиса президента Украины заявил, что США как стратегический партнёр незалежной «должны и могут» сыграть ключевую роль в прекращении военного конфликта в Донбассе. Кроме того, он указал на важность присутствия в Донбассе других представителей Запада, отметив среди них Францию, Германию, Великобританию, Швецию, и Канаду.