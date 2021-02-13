С начала снегопада в Москве выпало более 65% месячной нормы осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильный снегопад, который обрушился на Москву в пятницу, 12 февраля, по последним данным принес свыше 65 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщают представители столичного метеобюро, уточняя, что соответствующие данные были получены с главной метеостанции на ВДНХ в 06:00 по московскому времени.

«Прирост осадков в Москве за ночь превысил 40 процентов месячной нормы, за весь период снегопада – 65 процентов», - приводит «Интерфакс» сообщение столичного метеобюро.

Как сообщают специалисты, в ночь на субботу, 13 февраля, в Москве выпало 15 мм осадков, а с начала снегопада, 12 февраля, - 24 мм. При том, что норма осадков для города за весь февраль составляет 36 мм

Синоптики предупреждают, что снегопад ослабнет только к 15:00 субботы, 13 февраля, а полностью прекратится к вечеру воскресенья, 14 февраля.

Как писал сайт kp.ru, на фоне этой непогоды пробки в Москве уже к 6 утра субботы, 13 февраля, достигли девяти баллов. Несмотря на то, что ситуация стала менее напряженной в центре столицы, проблема с передвижением сохранилась на МКАД, где произошло несколько крупных аварий.

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