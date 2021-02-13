Видео из сдувшегося теннисного корта в Щелково сняли очевидцы

Фото очевидца

В субботу, 13 февраля, из-за сильного снегопада в подмосковном Щелково сдулась надувная конструкция теннисного корта. Видео сдувшегося корта сняли очевидцы.

На кадрах можно увидеть, как надувная купольная часть лежит на поверхности теннисного корта, а также сдувшиеся стены, которые также являются надувными.

Как писал сайт kp.ru, в МЧС России, что по причине утечки воздуха, идёт сдувание надувной конструкции, Как уточнили в ведомства, людей внутри нет.

По данным источника kp.ru, у сооружения бетонные перекрытия, которые на данный момент не обрушились, однако такая угроза сохраняется. Было эвакуировано 81 человек, среди них 50 посетителей, 23 человека персонала и восемь детей. Пострадавших нет.

Напомним, с начала снегопада в Москве выпало более 65 процентов месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, снегопад в столичном регионе ослабнет только к 15:00 субботы, 13 февраля, а полностью прекратится к вечеру воскресенья, 14 февраля.