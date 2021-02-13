Землетрясение под Ереваном 13 февраля 2021: один человек пострадал Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В результате землетрясения в Армении в столичной общине Эребуни пострадал один местный житель, один дом поврежден. О последствиях землетрясения под Ереваном 13 февраля 2021 года рассказал на своей странице в социальной сети Facebook армянский премьер-министр Никол Пашинян.

- Серьезных разрушений в результате землетрясения, по предварительным данным, нет. Пострадал один самодельный дом, один горожанин получил легкую травму. В нескольких местах упала подкладка плитки, - написал он.

Глава правительства Армении добавил, что эпицентр подземных толчков, предположительно, находился возле села Паракар Армавирской области.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня недалеко от Еревана было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 4,7. Специалисты сейсмологического центра сообщили, что эпицентр располагался в двенадцати километрах от столицы государства, очаг землетрясения залегал на глубине примерно в два километра. Жители многоэтажных зданий, расположенных в разных частях столицы, вышли из своих домов на улицы.