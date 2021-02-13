Синоптики: после рекордных снегопадов в Москве ударит мороз Фото: Михаил ФРОЛОВ

После рекордных снегопадов в Москве могут начаться сильные морозы. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в субботу, 13 февраля.

Синоптик объяснил, что метель в столичные регион принес циклон с Балкан и влажный воздух из Средиземноморья. Москва и Подмосковье оказались на его северной и северо-западной периферии. По словам эксперта, на сегодняшнее утро в Москве выпало уже три четверти от месячной нормы осадков, высота снежного покрова в это же время уже достигла 56 сантиметров.

- Это максимальное значение с начала этой зимы. И вчера, и сегодня природа побила суточные рекорды по количеству выпавших осадков. Вчерашний – с 73-го года, а рекорд сегодняшний – 2019 года, - отметил Михаил Леус.

Ведущий специалист центра «Фобос» сообщил, что потерпеть жителям столичного региона осталось совсем немного: на юге Москвы снег уже ослабевает. При этом северные районы пока находятся в зоне сильных снегопадов и метелей. Ближе к вечеру погода везде успокоится. Снег снова пойдет в воскресенье, 14 февраля, однако он будет уже слабым.

- И только в понедельник нас ждет довольно сильный мороз, к утру – около -18-19 градусов. До конца февраля на оттепели жителям столичного региона рассчитывать не стоит. Я бы, наоборот, посоветовал жителям Москвы и области готовиться к очень холодным ночам, - заключил Михаил Леус.

Напомним, в Москве уже вторые сутки идет сильный снегопад. За последние дни в городе выпало около 65% месячной нормы осадков. С шести утра в столице из-за снегопада наблюдаются девятибалльные пробки, снег полностью расчистят только через трое суток.

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