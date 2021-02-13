В Москве могут перекрыть часть улиц для уборки снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

В российской столице в эту субботу, 13 февраля, могут частично перекрыть некоторые улицы для ускорения уборки и вывоза снега. Об этом сегодня сообщается в Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства.

- Для ускорения уборки и вывоза снега в течение дня возможно частичное перекрытие на несколько часов отдельных улиц и переулков в центре Москвы, - говорится в заявлении.

Власти столицы принесли извинения за некоторые неудобства из-за стихии и попросили жителей Москвы с пониманием отнестись к работе коммунальных служб.

Как сообщал сайт kp.ru, из-за сильнейшего снегопада к полудню пробки в Москве оценивались в девять баллов. За один день коммунальные службы вывезли с улиц города примерно 1,1 миллиона кубических метров снега. В настоящее время коммунальщики продолжают трудиться в усиленном режиме. Московский мэр Сергей Собянин сообщил, что, несмотря на все сложности, общественный транспорт столицы работает почти без сбоев.

В дептрансе сообщили, что на уборку улиц столицы от снега уйдет примерно три дня. По прогнозам синоптиков, снегопады в Москве продлятся до завтрашнего дня.

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