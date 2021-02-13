Глава МИД Финляндии отметил важность сохранения диалога с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о важности сохранения дипломатических отношений и диалога с российской стороной. Об этом глава внешнеполитического ведомства страны сказал в субботу, 13 февраля, во время беседы с российскими журналистами.

Пекка Хаависто в грядущий понедельник, 15 февраля, проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Санкт-Петербурге.

- Крайне важно сохранять дипломатические отношения и диалог при любых обстоятельствах, в том числе в очень сложных ситуациях, как это делают, например, Финляндия и Россия. Полагаю, что так же должно происходить и между российской стороны и Европейским союзом, - заявил финский министр.

Глава МИД Финляндии считает, что возможный разрыв отношений между РФ и Евросоюзом стал бы «очень негативным поворотом». При этом Хаависто не стал комментировать вероятность возможных европейских санкций против России.

Напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Брюсселем, если новые санкции против России создают риски для отечественной экономики.