Выводы ВОЗ о происхождении коронавируса обеспокоили США Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Соединенные Штаты обеспокоены первоначальными выводами Всемирной организации здравоохранения о происхождении COVID-19, которые были опубликованы по итогам поездки экспертов в Китай. Об этом в субботу, 13 февраля, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

- Мы обеспокоены тем, как сообщались эти выводы и какой процесс использовался, чтобы прийти к ним. Очень важно, чтобы данный доклад был независимым, а выводы специалистов - свободными от вмешательства со стороны Китая, - говорится в заявлении советника Байдена.

Джейк Салливан отметил, что следует понять природу пандемии коронавируса, чтобы подготовиться к следующим эпидемиям. По его словам, Китай должен предоставить данные самых ранних дней вспышки заболевания.

Напомним, с середины января международная группа экспертов ВОЗ около месяца находилась в Китае, исследуя коронавирус. По результатам проверки, специалисты заявили, что пока что неизвестно, какую роль в распространении коронавируса сыграл рынок в Ухане. Они назвали маловероятной гипотезу о лабораторном происхождении коронавируса, а также сообщили, что животное-первоисточник инфекции все еще не обнаружено.